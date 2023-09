Frasista esmerado, o técnico de futebol Gentil Cardoso, conhecido como Neném Prancha, ensinou: "Pênalti é tão importante que quem devia cobrá-lo era o presidente do clube". Em decisão avalizada pelo mandachuva da CBF Ednaldo Rodrigues, o técnico da Seleção Brasileira Fernando Diniz fez um golaço ao desconvocar Antony horas antes da apresentação do atacante para os jogos contra Peru e Bolívia, válidos pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. Ao chutar Antony, Diniz ministrou uma lição involuntária a Lula no caso que envolve o ministro Juscelino Filho (Comunicações).

Antony foi à marca do pênalti no instante em que vieram à luz, em reportagem do UOL, áudios e vídeos contendo detalhes sobre as acusações de violência doméstica do jogador do Manchester contra sua ex-namorada Gabriela Cavallin. Numa conjuntura em que as agressões de jogadores contra mulheres viraram arroz de festa, Diniz agiu com a velocidade de um raio. Livrou-se de Antony antes que a preservação de sua convocação se convertesse num processo de dispersão de uma seleção cujo desempenho exige concentração exclusiva na bola.

De quebra, Diniz rendeu homenagens à arquibancada, que não merece o convívio com a suspeição de atos indignos. Poupou também o jogador, que terá maior disponibilidade para se defender. Se o inquérito comprovar a alegada inocência, Antony recolocará sua carreira nos trilhos. Nessa hipótese, nada impede que retorne à Seleção em futuras convocações.