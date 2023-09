De repente, o que era feio tornou-se horroroso. A pretexto de desqualificar as multas aplicadas pelo TSE contra partidos políticos que malversam verbas públicas, a deputada Gleisi Hoffmann questionou a própria existência da Justiça Eleitoral. "Não pode haver uma Justiça Eleitoral", disse ela. "Isso já é um absurdo e custa três vezes mais do que o financiamento de campanha."

Habituado a reagir às agressões do bolsonarismo, o presidente do TSE, Alexandre de Moraes, acionou uma espécie de copia e cola para soltar uma nota. Nela, chamou de "errôneas" e "falsas" as críticas de Gleisi. Enxergou no lero-lero da chefe do PT uma tentativa de "diminuir o necessário controle dos gastos de recursos públicos realizados pelos partidos políticos, em especial aqueles constitucional e legalmente destinados às candidaturas de mulheres e negros".