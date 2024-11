Questão não é colocar o pobre no orçamento, mas tirar o rico

Não há privilégio mais maravilhoso do que torrar o dinheiro alheio. Operando como cego em tiroteio, a Receita Federal obrigou empresas a fornecer dados que já estão diante dos seus olhos.

Cerca de 55 mil companhias informaram ao fisco que morderam R$ 97,7 bilhões em incentivos tributários nos primeiros oito meses do ano. Com metade desse valor, o ministro Fernando Haddad recolocaria as contas nacionais nos trilhos sem mexer no bolso dos brasileiros pobres.

Lula costuma dizer que sua prioridade é colocar o pobre no orçamento. Engano. O grande desafio do atual governo e de todos os que o antecederam desde a chegada das caravelas é tirar o rico do orçamento.