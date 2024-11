Josias: Nomeação de Musk mostra que novo Trump é idêntico ao velho Trump

Isso é um prenúncio do que está por vir. No Brasil, havia gente como [o ministro da Fazenda Fernando] Haddad e o [assessor especial do presidente Lula] Celso Amorim dando declarações de que o Brasil teria uma relação normal com os EUA, tanto quanto a dos primeiros mandatos de Lula com George W. Bush.

Bush não existe mais; era um conservador, enquanto Trump é um arcaico. O Partido Republicano de outrora acabou. Foi dizimado e pulverizado por Trump. Vem coisa pior por aí. Josias de Souza, colunista do UOL

Josias alertou que os planos de Trump para preencher cargos vitais em sua nova gestão devem afetar a relação com o governo brasileiro, que deve se preparar para as dificuldades de diálogo.

Do ponto de vista do Brasil, a ascensão de Musk não é boa. Todos sabemos que ele tem suas conexões com o Brasil, com Bolsonaro e o bolsonarismo. Musk tem uma briga com o Supremo Tribunal Federal. Não tem poder de influência sobre as instituições no Brasil, mas pode azucrinar, como já o fez.

Vem coisa pior porque Trump está cogitando nomear Marco Rubio como secretário de Estado. Ele é um senador conhecido, de ascendência cubana, e entusiasta de Bolsonaro. Na prática, o secretário de Estado conduz a política externa dos EUA. Esse personagem já fez declarações contra o Lula, dizendo que ele é aliado de ditaduras na América Latina e deve ser tratado como inimigo.