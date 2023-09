Nesta quinta-feira, Rosa transferirá o cargo de presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça para o ministro Luís Roberto Barroso. Pressionado a entregar a toga da nova aposentada para outra mulher, de preferência negra, Lula sinaliza a intenção de escolher um homem para o qual possa telefonar.

Indicada por Lula no seu primeiro mandato, Cármen Lúcia passará a ser a única mulher num plenário de 11 togas —9% do total. O retrocesso rende críticas a Lula até no quintal petista. A perspectiva de aumento do número de mulheres na segunda instância potencializa o desgaste. O que foi uma Rosa agora é espinho. Um espinho espetado no pé de Lula.