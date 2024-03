Senado abre funeral da reeleição

Rodrigo Pacheco, o presidente do Senado, está decidido a votar nos próximos meses uma proposta de emenda à Constituição que acaba com a reeleição para presidente, governador e prefeito. Convenceu-se de que será aprovada. No momento, discute-se a forma e os prazos. Encontram-se sobre a mesa ideias como o aumento dos mandatos de quatro para cinco anos. E a unificação de eleições municipais e federais, com eventual prorrogação de mandatos.

As opções são analisadas no âmbito de um debate sobre a reforma do Código Eleitoral. Relator da matéria, o senador Marcelo Castro já fala como coveiro da reeleição. Nesta quinta-feira, após expor as alternativas a Pacheco e aos aos líderes partidários, ele declarou: "O que eu já percebi é que há o sentimento majoritário de que o instituto da reeleição é uma coisa que a maioria dos senadores entende que não é benéfica ao país, ao regime democrático. Não está funcionando."

Em 2020, com 23 anos de atraso, Fernando Henrique Cardoso reconheceu o desastre político que produziu ao pegar em lanças no Congresso para obter a própria reeleição: "Devo reconhecer que historicamente foi um erro", escreveu. Alegou que "tinha em mente o que acontece nos Estados Unidos". Com o tempo, concluiu que "é ingenuidade imaginar que os presidentes não farão o impossível para ganhar a eleição".