Cultor da polarização, Lula confunde tucano com porco-espinho

Lula foi eleito por pequena margem em 2022 empurrado por uma frente ampla e esgrimindo o lema da "pacificação". No ano passado, levou ao ar uma campanha publicitária cujo slogan era "um Brasil e um só povo". Na entrevista exibida pelo SBT na noite de segunda-feira, Lula rasgou o que restava do figurino de pacificador e pulverizou a imagem do país idílico e despolarizado da propaganda oficial.

Um ano e três meses depois da posse, Lula agora soa como um cultor da divisão política: "A polarização é boa se a gente souber trabalhar os neutros para que a gente possa criar maioria e governar o Brasil." O que o presidente afirmou, com outras palavras, foi mais ou menos o seguinte: "Trabalho apenas com convertidos da esquerda e neutros do centro. Desisti de governar para a direita."

Ao trocar seu raciocínio em miúdos, Lula acrescentou: "Eu não me preocupo com a polarização porque o Brasil foi polarizado entre PSDB e PT durante muito tempo." Comparar os adversários de outrora com os inimigos de hoje é um negacionismo político a serviço da politicagem.