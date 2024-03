No Supremo, caso Marielle muda de patamar e ganha velocidade

Enviada ao Supremo Tribunal Federal, a investigação sobre os assassinatos de Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes mudou de patamar. Empurrado por sorteio para a mesa de Alexandre de Moraes, o inquérito deve ganhar nova velocidade. Convertido pelas circunstâncias numa espécie de relator-geral da República, Moraes já deu demonstrações de que opera com a faca nos lábios.

No Tribunal Superior Eleitoral, Moraes presidiu as eleições e a decretação da inelegibilidade de Bolsonaro. No Supremo, relata os casos da falsificação de cartões de vacina, do desvio das joias e da tentativa de golpe que desaguou no 8 de janeiro. Agora, o caso Marielle lhe caiu no colo seis anos depois dos assassinatos.

Uma vez é casualidade. Duas vezes é coincidência. Três vezes é mistério. Quatro vezes é recado. Cinco vezes é destino. Numa parceria com o jeitinho, o acaso colocou a estrela de xerife na toga de Moraes. Egresso do Ministério Público, com uma passagem pela Secretaria de Segurança de São Paulo e pela pasta da Justiça, o ministro tomou gosto pelo enfrentamento da criminalidade política.