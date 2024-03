Na anatomia do golpe, militares oscilam entre as leis e o abismo

O brigadeiro disse à PF que "ouviu dizer que houve uma determinação para não divulgar". Entretanto, afirmou que não recordava "quem teria falado sobre o pedido para atrasar a divulgação do relatório." Na pergunta formulada a Freire, a PF foi ao ponto. Indagou ao general se conhecia o motivo de Bolsonaro não ter autorizado divulgação do relatório de fiscalização do sistema eletrônico. E o general: "Não sei informar". Limitou-se a dizer que "a divulgação cabia ao Ministério da Defesa".

Houve mais e pior: na nota em que divulgou os dados, depois do primeiro turno, o então ministro Paulo Sérgio injetou uma observação marota: "Embora não tenha apontado, [o documento] também não excluiu a possibilidade de existência de fraude ou inconsistência nas urnas eletrônicas e no processo eleitoral de 2022". Inquirido a respeito, Freire disse apenas não ter participado da elaboração da nota. De novo, declarou que não sabia se havia digitais de Bolsonaro no texto.

O depoimento de Freire contém obscuridades também no trato com o bolsonarismo que pedia intervenção militar na porta do QG do Exército. Por que não desmobilizou os acampamentos?, quis saber a PF. O general sustentou que "não havia suporte jurídico [...]. Nunca houve ordem judicial para a remoção."

Nas páginas do inquérito da PF, o Exército e a Aeronáutica aparecem no extremo oposto da Marinha. Mas não foi sempre assim. Ao depor à PF, Freire e Baptista foram categóricos ao apontar a adesão de Garnier ao golpisme. Entretanto, em 11 de novembro de 2022, apenas um dia depois da divulgação da nota ladina do ministro da Defesa sobre a fiscalização as urnas, o general e o brigadeiro se juntaram ao almirante numa nota de teor igualmente esquisito.

Endereçada "às instituições e ao povo brasileiro", a nota assinada por Freire, Baptista e Garnier dizia que as Forças Armadas, "sempre presentes e moderadoras nos mais importantes momentos de nossa história", têm "compromisso irrestrito e inabalável com o povo brasileiro, com a democracia e com a harmonia política".

Sem mencionar o nome de Alexandre de Moraes, malhado no Alvorada e na porta do Quartel General do Exército, os comandantes condenaram na nota a ação de indivíduos que "alimentem a desarmonia na sociedade". Enigmáticos, realçaram que o país possuía instrumentos legais para solucionar "possíveis controvérsias".