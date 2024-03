No caso Marielle, Lewandowski faz a espetacularização do nada

É preciso ser justo. Desde que começou a comandar o Ministério da Justiça, no início de fevereiro, Ricardo Lewandowski rala para demonstrar sua serventia no cargo. Já tentou tudo. Por enquanto, tudo não quis nada com o ministro. Na penúltima tentativa, Lewandowski flertou com o desespero. Cavalgando o caso Marielle, promoveu a espetacularização do nada.

Na semana passada, Lewandowski havia sinalizado que o inquérito sobre a execução de Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes estava próximo de um desfecho. "As notícias que temos é que vamos encontrar os criminosos. Espero poder anunciar isso em breve." Decorridos cinco dias, o ministro mandou chamar a imprensa.

Os repórteres passaram os ouvidos a limpo. Imaginaram o seguinte: depois do suspense que criou, o ministro não se atreveria a aparecer diante dos refletores em outra forma que não que não fosse a de uma resposta categórica para a interrogação que pisca no letreiro nacional há seis anos: Quem mandou matar Marielle?