Fugitivo didático, Bolsonaro fornece esboço de sua fuga

Há uma originalidade cômica nos movimentos de Bolsonaro. Suas ações são autodestrutivas. Na Presidência, comportou-se como um suicida didático. Demarcou os erros com tanto cuidado que facilita o trabalho dos investigadores da Polícia Federal. Agora, assombrado pela perspectiva de uma prisão que já enxerga como incontornável, deixou-se filmar esboçando algo muito parecido com uma rota de fuga.

Notícia veiculada nesta segunda-feira pelo jornal "New York Times" revelou que Bolsonaro hospedou-se por dois dias na embaixada da Hungria em Brasília. Foi monitorado pelas câmeras do circuito interno. Chegou em 12 de fevereiro, apenas quatro dias depois que Alexandre de Moraes mandou recolher seu passaporte, trancando-o no território nacional.

Constrangido pela divulgação das imagens, Bolsonaro confirmou que pernoitou duas noites na embaixada húngara. Em nota, seus advogados alegaram que a hospedagem serviu para que o capitão conversasse com autoridades da Hungria. Em pleno Carnaval, dedicaram-se a atualizar os cenários políticos de dois países amigos.