Quem vai reestatizar a segurança no Rio?, eis a velha interrogação

Domingos Brazão foi de deputado estadual a conselheiro de contas em 2015. Coube ao então presidente da Alerj, o petista André Ceciliano, emitir o parecer favorável. Hoje, Ceciliano chefia a Secretaria de Assuntos Federativos do governo Lula 3. Eclético, Domingos já fez campanha no Rio para Dilma e Bolsonaro. O irmão Chiquinho foi à Câmara em coligação com o governador bolsonarista Claudio Castro.

Chiquinho pedia à Justiça Eleitoral aval para migrar do União Brasil para o Republicanos. Com a prisão, foi expulso do União antes de sentar praça na nova legenda. Os dois partidos compõem a coligação de Lula. Até o mês passado, o deputado integrava o secretariado do prefeito Eduardo Paes. Reassumiu a cadeira na Câmara ao saber que Ronnie Lessa levara os lábios ao trombone numa delação à PF.

Ronnie Lessa e Élcio Queiroz, os executores de Marielle, prestavam serviço ao Escritório do Crime, estruturado por outros dois ex-PMs: o major Ronald Paulo Pereira e o capitão Adriano da Nóbrega. Ambos foram homenageados na Assembleia Legislativa do Rio com menções honrosas propostas pelo então deputado estadual Flávio Bolsonaro. Adriano enfiou uma ex-mulher e a mãe na rachadinha do gabinete do Zero Um.

As travas que retardaram a elucidação do caso Marielle por seis anos escancararam as entranhas do relacionamento promíscuo entre a criminalidade e o aparato estatal no Rio. As milícias aderiram à lógica das coalizões. Dominam territórios, controlam o voto, elegem bancadas e passam a indicar prepostos para cargos públicos, não apenas na área de segurança. Lula rompeu a inércia quando autorizou Flávio Dino a colocar a PF no encalço dos responsáveis pela criminosos. Deveria aprofundar o serviço, capitaneando um movimento pela reestatização da segurança —no Rio e em outras praças. Resta saber se terá ousadia compatível com o tamanho da empreitada.