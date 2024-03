Caso Marielle: decisões do STF estimulam ataques a delatores

Declarou que, antes, "bastava o delator falar e aquilo já era prova cabal do crime". Sustentou que, na sua gestão, a PF trata as delações "como um caminho para obtenção de provas". Esclareceu que os investigadores precisam "corroborar aquilo que está sendo dito, preencher lacunas, reinquirir o colaborador para que ele ratifique, retifique ou complemente as informações."

Na visão dos defensores dos encrencados, as observações contidas no relatório final do inquérito sobre o caso Marielle revelariam a existência de lacunas que não ornam com a filosofia do diretor-geral da PF nem com as decisões do Supremo. Antes do embate, o procurador-geral da República, Paulo Gonet, terá a oportunidade de informar se deseja diligências complementares ou se considera o trabalho da PF suficiente para a formulação de uma denúncia.