Elon Musk intima Brasil a provar que não é república de bananas

Em maio do ano passado, num despacho em que ordenou às plataformas digitais a remoção de conteúdo mentiroso sobre o Projeto das Fake News, Moraes anotou "é urgente, razoável e necessária a definição —legislativa ou judicial— dos termos e limites da responsabilidade solidária civil e administrativa das empresas; bem como de eventual responsabilidade penal dos responsáveis por sua administração." Moraes reiterou o óbvio: "As redes sociais não são terra sem lei." Decorrido quase um ano, nada foi feito. Nem no Congresso nem no Supremo.

Um detalhe transforma a inação em abjeção: o projeto que a Câmara mantém no gavetão de assuntos pendentes é muito bom. Reproduz o modelo europeu de regulação das mídias sociais. Concede às plataformas a prerrogativa da autorregulação. Mas obriga os conglomerados a incluir entre os conteúdos moderados postagens que desrespeitam as leis sobre violações que são incontroversas: racismo, violência contra a mulher, terrorismo, golpe de Estado, crimes contra a infância, indução à mutilação e ao suicídio e infração sanitária.

Pela proposta, a cada seis meses as plataformas que administram as redes sociais precisariam submeter seu monitoramento a uma auditoria independente e divulgar um relatório. Nesse ponto entraria em ação um órgão regulador, com poderes para impor sanções gradativas —de advertência a multas pesadas— em caso de violações. O debate empacou na definição da composição do órgão regulador.

Depois de capitanear a articulação que travou a votação do projeto que criminaliza a mentira e obriga os conglomerados digitais a remover o crime da internet, o bolsonarismo associou-se à campanha desencadeada por Musk. A aliança é previsível. Reúne os difusores de inverdades àquele que as monetiza.

Um empresário que não ambiciona o lucro erra o alvo. Mas um bilionário como Elon Musk, que almeja o lucro a qualquer custo, inclusive por meio da monetização do crime, vira o alvo. Quem se contrapõe a uma exigência tão elementar como a remoção do conteúdo criminoso que intoxica as redes sociais torna-se cúmplice da delinquência. A pregação criminosa do dono do X intima Brasil a provar que não é uma república de bananas.