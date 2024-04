Rua cheia não esvazia inquérito

A paisagem dispensaria palavras. Bolsonaro, Michelle, pastor Malafaia, deputados Nikolas e Gayer juntos no mesmo caminhão de som já sinalizava que a união faz a farsa. Mas como o bolsonarismo leva a virtude no coldre, os discursos foram inevitáveis. Soaram como rajadas de cinismo e mesmice.

O ato de Copacabana reforçou duas percepções que já estavam bastante nítidas. Embora o evento tenha atraído menos gente do que o da Avenida Paulista, está claro que Bolsonaro é capaz de encher o asfalto. A segunda percepção é que a rua cheia não esvazia os inquéritos que correm no Supremo Tribunal Federal.

Juridicamente, o ato foi ineficaz. A bajulação de Bolsonaro a Elon Musk, o "Pai Nosso" de Michelle, os chutes de Malafaia em Xandão, os "homens com testosterona" desejados por Nikolas e o puxa-saquismo de Gayer no idioma do dono do Planeta X... Nada disso apaga as culpas do investigado, já bem esquadrinhadas pela Polícia Federal.