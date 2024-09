Pablo Marçal só tem M na cabeça

O oitavo debate eleitoral de São Paulo, promovido pelo Flow, trouxe uma boa notícia. O grau de abjeção de Pablo Marçal não aumentou. Continua nos mesmos 100%. Descobriu-se, afinal, por que o candidato pede com tanta insistência às pessoas que reproduzam com os dedos indicador, médio e anelar a inicial do seu sobrenome. Marçal só tem 'M' na cabeça.

Conseguiu estragar nas considerações finais o que seria o debate mais propositivo da temporada. Pervertendo as regras, Marçal referiu-se pejorativamente ao rival Ricardo Nunes. Advertido uma, duas, três vezes, foi expulso quando faltavam dez segundos para soar o gongo. Seguiu-se um lufa-lufa que levou a política para a delegacia de polícia.

Um dos brucutus que assessoram Marçal arrancou sangue do rosto do marqueteiro de Nunes com um soco. Súbito, a cadeirada virou fichinha. Tudo isso ocorreu apenas três dias depois de Marçal ter declarado, no debate anterior, que já havia mostrado a sua "pior versão". Rejeitado no Datafolha por quase metade do eleitorado (47%), prometera uma "postura de governante".