Se cinismo matasse, Bolsonaro precisaria de safena no caráter

Com a arca do golpe afundando, os planos de 2026 indo a pique, Bolsonaro apaixonou-se pela "anistia". Como não é correspondido, recorre à súplica: "Eu apelo aos ministros do Supremo, eu apelo. Por favor, repensem, vamos partir para uma anistia".

O capitão deu nome aos bois do seu presépio natalino: "Se tivesse uma palavra do Lula ou do Alexandre de Moraes no tocante à anistia, estava tudo resolvido. Não querem pacificar? Pacifica!".

Bolsonaro e compostura nunca foram elementos conciliáveis. Mas o indiciado exagera. Na entrevista à revista Oeste, soou desconexo. Repetiu que não houve uma trama golpista.