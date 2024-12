'Meu Exército' descobre que o golpe era um conto do vigário

A Polícia Federal revelou que, no atacado, a tentativa de instrumentalizar as Forças Armadas falhou. No varejo, Bolsonaro conseguiu arrastar para dentro da lista de 37 indiciados 25 fardados, o que equivale a 67,5% do total de candidatos a uma condenação de até 28 anos de cadeia.

A caminho do patíbulo do Supremo, Bolsonaro apegou-se no cinismo como náufrago que se agarra a um jacaré imaginando que é tronco. Age como se descobrisse do nada que sua tribo não é feita de voluntários, mas de traidores da pátria.

É como se Bolsonaro perguntasse para o general Mário Fernandes, preso preventivamente, algo assim: "Mário, Mário... o que você está fazendo aí dentro". Corre o risco de ouvir a seguinte resposta do redator do plano que previa o assassinato de Lula, Alckmin e Moraes: "Meu amigo, o que você está fazendo aí fora?"