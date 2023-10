O benefício estendido a Marcola já havia sido concedido ao réu Adriano Bezerra Messias, em razão do excesso de prazo da prisão preventiva. No total 19 pessoas foram acusadas por homicídio, tentativa de homicídio, tráfico de drogas e associação ao tráfico.

Segundo o MP-SP (Ministério Público do Estado de São Paulo), em maio de 2006, o PCC ordenou atentados contra policiais e agentes públicos, além de ataques contra fóruns, postos policiais e delegacias em protesto contra a transferência dos 765 presos para a P-2 de Venceslau.

As remoções foram feitas na semana do Dia das Mães, data considerada sagrada no sistema prisional. Os integrantes do PCC ficariam sem a visita e, de acordo com o MP-SP, colocou em prática a onda de atentados em todo o estado.

As investigações apontaram que o PCC matou 59 agentes públicos e comandou rebeliões em 74 presídios paulistas. Entre os dias 12 e 20 de maio de 2006, 505 pessoas foram mortas por grupos de extermínio como revide aos ataques da facção criminosa.

O MP-SP definiu a matança como a "retaliação mais sangrenta do período democrático brasileiro" e entrou com ação contra a Fazenda Pública, pedindo indenização de R$ 174 milhões às famílias dos 505 civis mortos e dos 59 agentes assassinados.

Segundo o MPE, em retaliação aos ataques do PCC "parte das forças de segurança estatal impôs, por conta própria, métodos não ortodoxos de revide, culminando com mais de 500 baixas de civis, isso tudo sob a complacência do Estado, que não adotou qualquer medida efetiva.