Peritos só podem analisar até 150 kg de drogas em SP; excedente é devolvido

Por falta de segurança, peritos do IC (Instituto de Criminalística), órgão subordinado à Superintendência de Polícia Técnico-Científica, só podem receber para análise o limite de 150 kg de drogas em São Paulo à noite. O excedente é devolvido aos responsáveis pelas apreensões.

A informação consta em um boletim de ocorrência com a tipificação de flagrante de tráfico de drogas. O documento foi lavrado à 0h31 de anteontem pelo delegado Fernando César de Souza, no plantão do 37º Distrito (Campo Limpo).

A equipe de investigadores havia prendido Douglas Soares Câmara, 37, em uma casa no Jardim Rosana, zona sul de São Paulo. No ímóvel, foram apreendidos, além de porções de maconha, 27 sacos com substâncias de pó branco.