Um IPM (Inquérito Policial Militar) presidido pelo Exército brasileiro apura se as armas que sumiram do arsenal de guerra de Barueri, na Grande de São Paulo, foram compradas por traficantes de drogas do Rio de Janeiro.

As suspeitas aumentaram depois que os responsáveis pelo IPM tiveram acesso a um vídeo mostrando criminosos do estado fluminense olhando as armas. O UOL apurou que os militares analisaram as imagens e reconheceram o armamento.

Na última terça-feira (17), o repórter Fábio Diamante, do SBT, noticiou que as armas foram oferecidas para criminosos do Rio de Janeiro. A reportagem adiantava que os militares encarregados pelo IPM receberam a prova de policiais do Rio e reconheceram as armas nas imagens. O portal G1 divulgou ontem o vídeo em matéria assinada por Leslie Leitão e Marco Antonio Martins.