Justiça prorroga internação de Marcola em presídio federal

Ações de resgate

Marcola e outros 14 presos da cúpula do PCC foram removidos para presídios federais em fevereiro de 2019. Na época, o MP-SP alegou que no final de 2018 havia sido descoberto um plano para resgatar os prisioneiros da P-2 de Venceslau.

Na época, o policiamento foi reforçado por determinação do governo do estado. Centenas de homens do CPChoque (Comando de Policiamento de Choque), a elite da Polícia Militar, foram mobilizados à região. O aeroporto da cidade chegou a ser fechado.

Segundo a Justiça Federal, Marcola é condenado a 330 anos de reclusão e, de dentro da prisão, continua articulando estratégias para dar continuidade aos planos de fuga, inclusive com invasão da unidade federal por equipe treinada na Bolívia.

Para advogados que defendem líderes do PCC, "esses planos não passam de ficção e as autoridades usam esses argumentos para renovar os prazos de internações dos presos no SPF sem apresentar fatos novos, utilizando-se do tradicional esquema 'ctrl C + ctrl V" [copia e cola ofícios anteriores]".

Há informações de que Marcola será removido para outra unidade federal. O SPF administra cinco presídios: Catanduvas (PR); Mossoró (RN); Campo Grande (MS); Brasília (DF) e Porto Velho (RO). Por enquanto, Marcola fez rodízio nos dois últimos.