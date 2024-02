Quem era a brasileira encontrada morta no quarto de um hotel em Paris

A suspeita dos agentes franceses ganhou força logo após o encontro do cadáver de Maria Rita, quando duas brasileiras foram presas no Aeroporto Charles de Gaulle. Ambas confessaram ser "mulas" do tráfico e disseram que Maria Rita também havia ingerido e levado drogas do Brasil para a França.

Os nomes das duas brasileiras não foram divulgados. Não foi encontrada qualquer porção de entorpecente com nenhuma das três. A Polícia Federal do Brasil investiga uma rede de narcotraficantes especializada em aliciar como "mulas" mulheres do Sudeste, Norte e Nordeste do Brasil em situações vulneráveis.

As aliciadas passam por treinamento para engolir, em média, de 80 a 100 cápsulas de cocaína. As drogas são transportadas no estômago. Nos meses de dezembro de 2023 e janeiro deste ano, a PF prendeu, em média, uma "mula" a cada dois dias, no aeroporto internacional de Guarulhos. Foram 32 casos.

'Vaquinha' para o traslado

O corpo de Maria Rita está no IML (Instituto Médico Legal) de Paris há três semanas. O irmão Anderson diz que a família não tem os R$ 30 mil para pagar o traslado, e criou uma vaquinha online. Até agora foram arrecadados R$ 4.800. A brasileira pode ser enterrada como indigente.

Segundo Anderson, Maria Rita embarcou de Guarulhos para Paris no dia 6 de janeiro e chegou no dia 7, junto com o brasileiro foragido. A polícia francesa sabe que os dois e as outras brasileiras ficaram no mesmo hotel, cada um em um apartamento, e saíam sempre juntos.