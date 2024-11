Polícia de Alagoas vai refazer passos de delator durante viagem ao estado

Segundo o depoimento de Maria Helena Paiva Antunes, o homem desconfiou de uma pessoa em um restaurante do destino turístico. Gritzbach teria contado a ela que viu um homem "parecido" com alguém que o ameaçava.

Gritzbach comentou que a única diferença era que o homem no restaurante não estava fumando, enquanto a pessoa que o ameaçava "fumava demasiadamente". A ausência do cigarro deixou o empresário com dúvidas. Não há informações suficientes sobre quem seria o fumante em questão, tampouco sobre a identidade do homem visto no restaurante em Alagoas.

Em Alagoas, delator recebeu joias como pagamento de dívidas, disse namorada. Segundo Maria Helena, os seguranças que acompanhavam o casal ficaram encarregados de buscar as joias em Maceió. Ela não soube dizer quem seria a pessoa cobrada.

Relembre o caso

Antônio Vinícius Lopes Gritzbach era ameaçado de morte pelo PCC e pivô de uma guerra interna na facção criminosa. O empresário foi alvejado por quatro disparos no braço direito, dois no rosto, um nas costas, um na perna esquerda, um no tórax e um entre a cintura e a costela, pelo lado direito.