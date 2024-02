Aliado de Marcola, chefe do tráfico é morto a tiros em meio a racha no PCC

Donizete Apolinário da Silva, 55, o Prata, apontado pelo MP-SP como chefe da célula "FM", responsável pelo tráfico de drogas do PCC, foi assassinado a tiros na noite de ontem em Mauá, na Grande São Paulo.

A mulher dele, de 29 anos, grávida, e a enteada de 10 anos ficaram feridas.

Para o Ministério Público do Estado de São Paulo, o assassinato de Prata marca o início da guerra provocada pelo maior racha do PCC, envolvendo o líder máximo da organização, Marco Willians Herbas Camacho, 56, o Marcola, e seus novos rivais da cúpula do grupo.