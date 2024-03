Como chefe do PCC levou 7 tiros e 'ressuscitou' durante necrópsia em SP

Ainda em 2001, algum tempo após ter tido alta hospitalar, Guiló, mesmo com os pontos da cirurgia não cicatrizados, foi a um bar em Sorocaba e brigou com o irmão de um policial civil da Dise (Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes) da cidade. Ele matou a vítima e fugiu.

Mas não ficou muito tempo nas ruas. Foi traído involuntariamente pela mãe dele, hoje já falecida. Vários policiais da Dise, disfarçados de enfermeiros, foram em uma Kombi até a casa dela e perguntaram onde o filho estava se recuperando dos ferimentos, porque queriam continuar o tratamento dele.

A mãe forneceu o endereço, e Guiló foi encarcerado. Ele continua vivo, com 48 anos. Cumpre pena na Penitenciária 2 de Presidente Venceslau (SP). Foi apontado pela Polícia Civil como integrante do PCC (Primeiro Comando da Capital) em Sorocaba e chefiava uma célula composta por 40 comparsas.

Segundo o TJSP (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo), Guiló tem condenação total de 102 anos pelos crimes de homicídio, tráfico de drogas e associação ao tráfico. Ele passou por diversas prisões no estado de São Paulo e está recolhido na P2 de Venceslau há 16 anos.

No boletim informativo do preso, constam várias faltas disciplinares. Uma delas aconteceu em 2008. Guiló foi levado de Venceslau para uma prisão de São Vicente, na Baixada Santista. Ele seria julgado por homicídio no Tribunal do Júri de São Sebastião, litoral norte.

Em circunstâncias até hoje não esclarecidas, o preso conseguiu uma arma na unidade, rendeu e amarrou um agente penitenciário e fugiu com outros dois comparsas. Guiló ficou na rua oito meses e, durante esse período, não parou de cometer crimes.