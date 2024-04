Estudante é agredido por alunos na escola e sofre fratura na perna em SP

As agressões aconteceram na terça-feira, dia 16, pela manhã e foram gravadas em vídeo. As imagens mostram o estudante brigando com um aluno usando capuz. Logo em seguida, ele é cercado por outros estudantes e recebe chutes, socos e pontapés.

A mãe disse que uma funcionária da escola telefonou para ela no fim da manhã avisando que o filho, aluno do 9º ano, havia sofrido uma luxação. A avó do garoto foi imediatamente para o colégio e lá soube que o neto havia sido agredido durante uma briga com outros alunos.

A família da vítima prestou queixa na delegacia de Jandira. O delegado Aloysio de Mendonça Neto registrou boletim de ocorrência e identificou um dos agressores envolvidos na confusão. Trata-se de um aluno também do 9º ano.

A Polícia Civil continua investigando o caso e trabalha com a hipótese de lesão corporal. O delegado determinou que o garoto agredido fosse submetido a exame por peritos do IML (Instituto Médico Legal) da região.

O que diz a Secretaria Estadual da Educação

Segundo a Secretaria da Educação, os responsáveis pelos envolvidos na briga foram "convocados para receber orientação e esclarecimentos". A pasta informa ainda que o caso foi inserido no aplicativo do Conviva SP — programa que foi lançado após o massacre de Suzano, em 2019, para "aprimorar a convivência na comunidade escolar".