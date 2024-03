Prisão de Brasília tem de tudo; líder do PCC, delegado, deputado e mafioso

A Penitenciária de Brasília é considerada a mais segura dos cinco presídios federais do país e, por isso, abriga os detentos considerados mais perigosos. Ela é a única que tem muralha. As unidades de Catanduvas (PR), Mossoró (RN), Campo Grande e Porto Velho possuem cerca elétrica.

A muralha de concreto foi construída na "clínica geral" de Brasília para evitar uma fuga, como a que ocorreu em Mossoró.

Em 14 de fevereiro, dois presos fugiram da prisão federal no Rio Grande do Norte. Os foragidos, integrantes do CV (Comando Vermelho), cortaram a cerca com um alicate deixado propositalmente no local.

O sistema de alarme estava desligado. Peritos da Polícia Federal fizeram foto do alicate e investigam se houve facilitação de fuga.