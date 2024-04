PM que deu tapa no rosto de garota no metrô é cabo do Comando de Choque

O PM fardado que deu um tapa no rosto de Tauane de Melo Queiroz, 26, no último sábado (6), na estação Luz do Metrô (Linha 1 - Azul), é um cabo do CPChoque (Comando de Policiamento de Choque), segundo disseram fontes da Polícia Militar à reportagem — na condição de anonimato.

O nome do cabo não foi informado oficialmente pela corporação e muito menos pela SSP (Secretaria Estadual da Segurança Pública). O cabo, no entanto, foi afastado do policiamento das ruas e corre o risco de ser expulso.

O governador Tarciso de Freitas (Republicanos) repudiou a conduta do militar. "A imagem choca. Esse policial vai ser afastado das ruas e vai ser severamente punido", prometeu. Ele acrescentou que não vai tolerar agressão, desvio de conduta e falta de urbanidade no trato com as pessoas.