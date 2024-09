Deolane nega lavagem de dinheiro e diz que ganha R$ 1,5 milhão por mês

Presa nesta quarta-feira (4) em um hotel na região central do Recife (PE), a advogada e influenciadora Deolane Bezerra, 36, negou envolvimento com um esquema de lavagem de dinheiro, ocultação de bens provenientes de crimes e jogos ilegais, mas confirmou que teve contrato com a Esportes da Sorte até maio deste ano, empresa investigada por suspeita de envolvimento no esquema.

Em depoimento à Polícia Civil, ela disse que as transações milionárias rastreadas durante as investigações estão relacionadas a aplicações.

Em um dos casos, relacionou uma transação de R$ 7 milhões em março deste ano relacionada à empresa Bezerra Publicidade ao fechamento de uma conta bancária para justificar a necessidade de transferência para outra instituição financeira. Ela disse ainda ser a responsável pela gestão de outra empresa, a Bezerra Comércio e Serviços.