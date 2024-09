Comparsa de irmão de Marcola pagava R$ 5.000 de aluguel para Deolane em SP

Investigadores do Deic apuraram que Gordão era casado com Isabel Cristina Alves Gomes, sobrinha de Francisca Alves da Silva, a Preta, mulher de Marcolinha, presa pela Polícia Federal em 24 de abril deste ano sob a acusação de envolvimento com jogos de azar e tráfico de drogas no Ceará.

Nas investigações cearenses são citadas transações bancárias entre Preta e Deolane (R$ 11,7 mil) e também de Preta com Everton Gordão (R$ 70 mil). O Coaf (Conselho de Controle de Atividades Financeiras) considerou as movimentações suspeitas.

Ainda no interrogatório à Polícia Civil em São Paulo, Gordão revelou que, além dele, a atual sogra também é amiga de Francisca e que ela a conheceu durante as festas da família. O Deic pediu as prisões preventivas dele e de Preta, mas a Justiça negou. Deolane não é investigada no inquérito do departamento paulista que apura lavagem de dinheiro.

Os policiais fizeram diligências, seguiram Gordão e o flagraram várias vezes se dirigindo a um dos apartamentos de Francisca, no Tatuapé. Ele foi fotografado e sempre tentava se disfarçar. Usava capuz para esconder o rosto e deixava o carro estacionado a 100 metros do prédio de alto padrão.

