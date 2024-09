Policiais receberam R$ 800 mil de traficante 'Dom Corleone' em 3 vezes

André Roberto da Silva, o Urso Imagem: Reprodução

Camisa Nova e André foram acusados de tentar exportar 2,7 toneladas de cocaína para a Europa em 2020. A droga foi apreendida. O primeiro acabou condenado a 32 anos, um mês e 11 dias. O segundo recebeu uma pena de 27 anos e 10 dias de reclusão.

Valdenir e Valmir trabalhavam à época no Denarc (Departamento Estadual de Investigações sobre Entorpecentes). Segundo a PF, ambos receberam a propina em troca de não levar adiante a Operação Alfaiate, que investigava a quadrilha de narcotraficantes.

André havia sido preso no final de 2021. Agentes federais apreenderam o telefone celular dele. O aparelho foi periciado e as análises mostram detalhadamente as trocas de mensagens e áudios entre o criminoso e os policiais civis negociando o pagamento da propina.

No dia 19 de novembro de 2020, André envia um áudio para o agente policial Valdenir e combina um encontro com ele. A reunião não acontece, e o narcotraficante manda mensagem para um de seus advogados, explicando porque não pôde ir.

Os interlocutores trocam mensagens nos dias 20,21 e 22. No dia 23, André comunica que o grupo estava com falta de papel [dinheiro]. No dia 24, um advogado passa para André os números das contas bancárias vinculadas aos policiais. Valdenir reclama que só havia recebido R$ 300 mil.