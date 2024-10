Romeiro morto a caminho de Aparecida (SP) era cunhado de Tiriça, ex-PCC

Grilo é casado com a irmã de Tiriça e tio de Roberto Soriano Filho. O ex-integrante da cúpula do PCC foi excluído da facção criminosa após brigar com o líder máximo do grupo, Marco Willians Herbas Camacho, 56, o Marcola. Ambos estão na Penitenciária Federal de Brasília.

O acidente aconteceu na noite de terça-feira (8), no km 188 da Rodovia Dutra. A SSP informou que Roberto Soriano Filho e Gleyverson recusaram atendimento médico. O motorista do ônibus foi submetido a exame de dosagem alcoólica (etilômetro). O teste teve resultado negativo.

A reportagem apurou que Gleyverson também antecedentes criminais e já respondeu a processos por tráfico de drogas e por crimes relacionados ao sistema nacional de armas.

Grilo foi investigado durante a Operação Shark (Tubarão em inglês) pelo Gaeco (Grupo de Atuação Especial e de Combate ao Crime Organizado), subordinado ao MP-SP, e acabou identificado por apelidos mencionados em planilhas e em mensagens de telefones celulares apreendidos.

Segundo o MP-SP (Ministério Público do estado de São Paulo) ele e outros 19 comparsas movimentaram R$ 1 bilhão da facção criminosa, provenientes do tráfico de drogas, no período de janeiro de 2018 a julho de 2019.

A Justiça, no entanto, o absolveu dessa acusação em junho de 2022. No mesmo processo também foram absolvidos Valdeci Alves dos Santos, o Colorido; Sílvio Luiz Ferreira, o Cebola; e Sérgio Luiz de Freitas Filho, 43, o Mijão.