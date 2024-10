Policia Militar detém suspeito de envolvimento na morte de Pedrinho Matador

Ele era contra o funcionamento de uma biqueira (ponto de venda de drogas) perto da casa dele porque tinha sobrinhos pequenos. Para a Polícia Civil, o descontentamento gerou atritos com os responsáveis pelo tráfico e por isso Pedrinho foi morto com autorização do PCC.

Matou o próprio pai

Pedrinho Matador passou 42 anos atrás das grades. Ele foi preso pela primeira vez em 1973, mas conseguiu a liberdade em 2007. Quatro anos depois voltou à prisão para cumprir mais duas penas. Ele deixou a cadeia pela porta da frente em 2017.

Pedrinho Matador foi acusado de ter assassinado 71 pessoas. A primeira vítima foi o vice-prefeito da cidade de Alfenas, em Minas Gerais, que foi morto porque demitiu o pai dele, apontado como suspeito de ter roubado merenda escolar.

Ele também assassinou o próprio pai após descobrir que ele havia matado sua mãe com 22 golpes de facão. Pedrinho Matador foi condenado inicialmente a 126 anos pelos assassinatos. Mas a pena total dele somava 400 anos.