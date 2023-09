Porém, as primeiras informações sobre a delação premiada, reveladas na semana passada, mostram que Cid afirmou em seus depoimentos que, logo após a derrota no segundo turno da eleição, Bolsonaro recebeu das mãos do assessor especial Filipe Martins uma minuta de decreto para convocar novas eleições, que incluía a prisão de adversários.

De acordo com Cid, o ex-presidente submeteu o documento em conversa com militares e o então comandante da Marinha, almirante Almir Garnier, manifestou-se favoravelmente ao plano golpista durante as conversas de bastidores, mas não houve adesão do Alto Comando das Forças Armadas.