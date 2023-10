Sobre Bolsonaro, Cid disse reiteradamente que "o presidente nunca pediu nada" e que "ele nem sabe disso".

Enquanto aguardava os trâmites da prisão, o militar começou a falar que tinha sido ele o responsável por pedir os cartões falsos para sua própria família e também para os assessores do então presidente Max Guilherme e Sérgio Cordeiro, ambos presos no mesmo dia.

Militares e um grupo próximo a Cid se mostraram surpresos ao saber da revelação da informação da delação.

Procurada, a defesa do tenente-coronel não retornou. Desde o dia da operação, Bolsonaro nega participação no episódio.

Gabriela Cid, a esposa do militar, admitiu à PF o uso de documento falso e acusou seu marido de ser o responsável. Nos bastidores, na ocasião, comentou-se que ela tentaria um acordo de não persecução penal e, por essa razão, decidiu colaborar com as investigações. A esposa do oficial então respondeu aos questionamentos dos policiais e tudo isso foi combinado com a defesa da época.

Foi a primeira tentativa do tenente-coronel de proteger a mulher e assumir a culpa sozinho sem atingir a família.