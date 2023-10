A coluna apurou que a PF no Rio (Polícia Federal) já recebeu a determinação do Ministério da Justiça para auxiliar nas investigações dos assassinatos de três médicos em um quiosque na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio, na madrugada de quinta-feira (5).

Policiais federais relataram à coluna que, no momento, apoiam a Polícia Civil do Rio na coleta de provas que auxiliem na elucidação do crime. O ministro da Justiça, Flávio Dino, também enviou o secretário-executivo do ministério, Ricardo Capelli, para o Rio para se reunir com a PF fluminense.

Os policiais, porém, ressaltam que a titularidade do caso é da Polícia Civil e que só poderão assumir a investigação se ficar comprovado que o crime está relacionado à atuação de parlamentares. Diego Ralf de Souza Bomfim, uma das vítimas, é irmão da deputada federal Sâmia Bomfim (PSOL-SP).