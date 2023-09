Após o presidente Lula (PT) afirmar que votos de ministros do STF (Supremo Tribunal Federal) devem ser secretos, o colunista do UOL Kennedy Alencar afirmou durante o programa Análise da Notícia que o presidente escorregou em uma casca de banana. Para Kennedy, Lula exagerou no voluntarismo para tentar defender seu ex-advogado Cristiano Zanin após ele ser criticado por eleitores progressistas e pela base petista por posicionamentos mais conservadores.

Voluntarismo faz Lula atravessar a rua para escorregar em casa de banana. Kennedy Alencar

Mistura de voluntarismo com arrogância. Lula é um presidente democrata, mas vira e mexe acaba dando algumas escorregadas em suas declarações. A fala sobre votos secretos no STF foi uma mistura de voluntarismo com arrogância, uma vez que sua popularidade está crescendo e, na comparação com Bolsonaro, o petista está se saindo um presidente muito melhor.