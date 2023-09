Em abril de 2019, o diferencial era a tempestade perfeita criada por um governador e um presidente da República que elogiavam execuções cometidas por agentes de Estado - o que era recebido como apoio explícito. Somado a isso, o rescaldo da intervenção militar na área de segurança pública do Rio de Janeiro, ocorrida no ano anterior e que facilitaria operações de GLO.

Não era a mão de mandatários e dos comandantes militares que segurava os fuzis naquele dia e em outros semelhantes. Mas foi a política de promover, premiar e justificar esse tipo de ação pelas mãos do poder público, e as políticas encabeçadas por eles, que ajudaram a tornar a execução de pobres e pretos algo banal sob a justificativa do bem maior.

Nesse ponto de vista, mortes como a de Evaldo e Luciano foram encaradas como "danos colaterais" aceitáveis no caminho de um Estado seguro. O problema é que um Estado que mata indiscriminadamente não é seguro, mas autoritário e ditatorial. Nele, qualquer um com a cor de pele e a classe social "erradas" podem se tornar suas vítimas. E ainda terem que pedir desculpas depois de mortos, como queria a defesa dos executores.

Como sempre digo aqui, não é da natureza da maioria das pessoas que decide vestir farda (por opção ou falta dela) tornar-se violenta. Elas aprendem a agir assim. No cotidiano da instituição a que pertencem, na (falta de) formação profissional que tiveram, na colocação para funções para os quais não foram preparados, na exploração diária como trabalhadores e na internalização de sua principal missão: manter a ordem (e o status quo) a qualquer preço. Tudo com a anuência de uma parte da população, que não se indigna diante da morte de negros e pobres e periféricos. Indigna-se com quem diz que racismo existe.

E, para piorar, Evaldo e Luciano foram fuzilados uma segunda vez nas redes sociais após o crime através de postagens preconceituosas e violentas que dizem que "se levaram bala é porque estavam em lugar que gente honesta não frequenta".

Por exemplo: "Se você escolher falar merda e defender bandido é escolha sua. Seu merda! Se for errado paga com a vida! Mexeu com o Exército, assinou sua sentença! Sua família vai pagar!" Foi assim que um perfil nas redes sociais ameaçou o jornalista que havia feito reportagem sobre a execução para o programa "Fantástico", da TV Globo.