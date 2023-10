Tal como Ramagem, a Polícia Federal também respingou em Braga Netto. No dia 12 de setembro, a operação Perfídia cumpriu 16 mandados de busca e apreensão em uma investigação sobre fraudes na compra de coletes durante a intervenção federal em 2018, chefiada por ele. O general teve o sigilo telefônico quebrado.

O objeto foi a dispensa ilegal de licitação para a compra de 9.360 coletes à prova de bala, adquiridos com um sobrepreço de R$ 4,6 milhões no finalzinho da intervenção de uma empresa norte-americana. Segundo o general, devido a irregularidades, o contrato foi posteriormente cancelado. Mas isso não faz o caroço desaparecer do angu, nem de uma eventual campanha eleitoral em 2024.

Vale lembrar que foi sob as barbas do general que a vereadora Marielle Franco e o motorista Anderson Torres foram executados em março de 2018.

Outros nomes que circularam como hipóteses no PL foram descartados: os do senador Flávio Bolsonaro e do deputado federal e ex-ministro da Saúde, general Eduardo Pazuello.

Em julho deste ano, o ministro Gilmar Mendes, do STF, mandou desarquivar uma investigação sobre omissões do governo Bolsonaro na pandemia de covid-19, que inclui Pazuello. O Brasil teve mais de 700 mil mortes pela doença.

Independente do nome escolhido pela oposição, com a candidatura de Eduardo Paes (PSD) à reeleição do Rio, que contará com o apoio do presidente Lula, o bolsonarismo não terá vida fácil. Ainda mais com a quantidade de esqueletos deixados no armário dos seus expoentes, que, agora, a PF começa a trazer à luz.