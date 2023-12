O mesmo ocorre com o ensino de História, que tem o poder de diminuir a quantidade daqueles que endeusam governos autoritários porque desconhecem a sua natureza e seus efeitos. Diminuir, claro, não zerar, porque há muita gente que ganha dinheiro se associando com quem tenta golpes de estado - haja vista o linchamento da democracia no grupo de WhatsApp de ricos empresários bolsonaristas durante as eleições.

Esses números parecem vistosos, bom para político bater no peito e dizer que o país não aceita aventuras autoritárias. Mas tão preocupante quanto os 7% que se colocam pró-ditadura são os 15% que afirmam que tanto faz (o que pode ser uma variação envergonhada daqueles que torcem o nariz para a democracia ou que desconhecem mesmo o que é um ou outro). Somam-se a eles os 4% que não sabem. Isso dá 26%, mais de um em cada quatro brasileiros. Ou seja, 52,7 milhões.

Para além disso, é um tanto quanto perigoso afirmar que os 74% que dizem apoiar a democracia colocam isso de fato em prática. Sim, esse número precisa ser relativizado, pois há quem abrace governantes autoritários achando que está louvando democratas.

No grupo de zap supracitado, por exemplo, bolsonaristas acusavam pessoas de serem autoritárias simplesmente porque se colocavam contra aos atos golpistas de Jair.

Não foram os únicos. Entre os que participaram dos atos golpistas de 8 de janeiro, invadindo e vandalizando as sedes dos Três Poderes, em Brasília, muitos acreditavam estar em uma revolução para impedir um governo ditatorial chegar ao poder e garantir a permanência do democrata. Não percebiam que estavam, pelo contrário, agindo como golpistas para que a vontade da maioria nas urnas fosse subjugada às necessidades de um autocrata.

É isso o que acontece quando um grupo é bombardeado por ficção monotemática produzida por seus líderes e não pelo conjunto plural do debate público que inclui atores da ciência, do jornalismo, da política, da economia, da sociedade, cheia de contraditórios e entretantos.