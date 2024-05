Clima bombou rios no Sul, e isso vai piorar nos próximos anos, diz estudo

As vazões médias dos rios na região Sul do país vêm subindo há décadas por conta das mudanças climáticas associadas ao aquecimento do planeta e vão continuar muito acima do observado no início do século passado, segundo pesquisa. O que deveria servir de alerta para políticas de prevenção, mitigação e adaptação do poder público.

A falta de preparo para tempestades bombadas pelas mudança do clima já matou mais de 70 pessoas no Rio Grande do Sul, deixando mais de 100 desaparecidos. A capital Porto Alegre pode enfrentar a pior inundação de sua história com a cheia do rio Guaíba.

O pesquisador Sérgio Cortizo, que trabalha no governo federal com mudanças climáticas desde 2009, analisou 90 anos de dados do ONS (Operador Nacional do Sistema Elétrico) sobre a vazão dos rios brasileiros desde 1930. Com base em uma análise exaustiva, o estudo aponta que a mudança no regime hídrico vai se agravar nos próximos 20 anos mesmo se o mundo fosse capaz de zerar a emissão de gases de efeito estufa, pois a temperatura média do planeta continuaria subindo devido à alta concentração atual deles na atmosfera.