Lula questionou leis sobre armas de fogo em 80% das vezes em que foi ao STF

É válido apontar, além disso, que parte do não controle por parte do tribunal se deu pelo comportamento do próprio governo, ao constantemente revogar e reeditar decretos, estrategicamente ocasionando a perda de objeto das ações no tribunal. Algumas liminares foram concedidas nesse meio tempo, mas não foram capazes de barrar a disseminação das armas.

Dados dão conta de que mais de 1 milhão de armas entraram em circulação entre 2019 e 2022.

O cenário mostra que o projeto de armamento da população segue vivo no Congresso Nacional e nos legislativos locais. Ainda que haja uma reação por parte do governo Lula de reorganizar a política de controle de armas desde a instância federal, a tarefa necessariamente demanda atuação do Supremo Tribunal Federal, diante da profusão de normas locais aumento hipóteses de posse e porte de armas.

Mesmo que o Supremo apenas reitere o que já vem decidindo há décadas, será acusado de "legislar".

Essa é a armadilha bolsonarista: violam a Constituição e reclamam de quem busca protegê-la. O tempo todo. Mais grave do que qualquer tribunal ativista é um Legislativo sem compromisso com a Constituição.