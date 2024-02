Busca de ivermectina contra dengue é legado negacionista da Era Bolsonaro

"Para quem não lembra, o medicamento foi defendido na época da pandemia da covid-19 como parte de um tratamento precoce de combate à doença, porém sem nenhuma eficácia comprovada", reforça.

O faturamento da Vitamedic com a venda de ivermectina, usada erroneamente no tratamento da covid-19, saltou de R$ 15,7 milhões, em 2019, para quase R$ 470 milhões em 2020. O laboratório admitiu que não fez estudos para atestar a eficácia do produto (originalmente contra sarna, vermes e piolhos) contra a covid, mas, mesmo assim, gastou R$ 717 mil em anúncios que defendiam a mentira de que tratamento precoce com ivermectina funcionava.

A sabotagem perpetrada por Bolsonaro nas medidas de combate à doença (ridicularizando vacinas, atacando isolamento social, promovendo a fraude do kit covid, que incluía o medicamento) facilitou o óbito de milhares, mas também permitiu que muita gente faturasse um bom cascalho.

E não eram apenas as lives e entrevistas macabras do então presidente. O então Ministério da Saúde e, hoje, deputado federal, Eduardo Pazuello (PL-RJ) enviou terraplanistas biológicos para pressionar a Prefeitura de Manaus a distribuir hidroxicloroquina e ivermectina. E deixou de monitorar um insumo que realmente faria a diferença, o oxigênio. Com isso, uma catástrofe atingiu a cidade e muitas pessoas morreram sufocadas.

Na esmagadora maioria dos casos, nosso sistema imunológico é capaz de dar conta tanto da covid-19 quanto da dengue, produzindo anticorpos e eliminando os vírus. Ao apontar um remédio ineficaz como solução, o ex-presidente e médicos irresponsáveis, na verdade, tentam roubar o mérito por algo que o organismo já faria por conta própria.

E isso cola em uma parte desavisada da população. Afinal, o que tem mais a cara de ser responsável por vencer uma guerra contra uma doença grave: estruturas microscópicas que cada um tem dentro de si, os glóbulos brancos, ou um produto milagroso que é alvo de elogios semanais do então presidente?