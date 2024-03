Valdemar adota tática bolsonarista de largar aliados e joga Jair no mar 

Conhecido por abandonar seus aliados à própria sorte para salvar o próprio pescoço, Bolsonaro vai engolir seco ao ler o depoimento de Valdemar Costa Neto à Polícia Federal. Em vários momentos, o presidente do PL, um político que faz de tudo para sobreviver, aplicou em Jair o remédio que Jair aplica em todo mundo.

O ministro Alexandre de Moraes liberou, nesta sexta (15), o depoimento tomado em 22 de fevereiro, entre os de outros investigados. Valdemar disse que não concordava com as declarações de Bolsonaro sobre fraude nas urnas e que foi pressionado por ele e por aliados dele a ingressar com ação no Tribunal Superior Eleitoral para tentar anular os votos de parte das urnas eletrônicas no segundo turno. No caso, a parte em que Lula tinha mais votos que Jair.

Segundo a PF, ele disse à PF que "não concorda com a fala do presidente Bolsonaro, pois já participou de várias eleições e nunca presenciou nada que desabonasse o sistema eleitoral brasileiro. Inclusive, orientou a bancada do partido a votar contra a implementação do voto impresso".