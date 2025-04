Um dos times mais tradicionais de São Paulo decide não jogar mais em 2025

A oposição à sua gestão, que teve que garantir na Justiça a realização de eleições no clube, chama a exclusão do time no campeonato de politicagem, desmonte e amadorismo. E que isso não é boa gestão, mas a promoção do sucateamento do futebol como parte de um processo para tentar vendê-lo.

Daqui a uma semana, o conselho do clube vai decidir entre a chapa "Avante", do atual presidente, e a "Novos Tempos, Renove Juventus", de Marcello Betone.

A criação do Juventus Sociedade Anônima de Futebol (SAF) está na pauta há três anos. Com a SAF, tudo relativo ao futebol é transferido a uma nova pessoa jurídica: o clube teria uma participação mínima nas ações da nova sociedade e as demais são negociadas entre compradores, pessoas físicas, na bolsa de valores, a depender do modelo escolhido.

A oposição reclama que a atual gestão tenta vender o futebol do Juventus a qualquer custo. As tentativas foram barradas pelos conselheiros, que descobriram irregularidades em contratos relativos à SAF.

O clube tem dívidas, sobretudo oriundas do período da pandemia, e os defensores da venda do futebol apontam que ela traria investimentos, garantiria a reforma do estádio e levaria o time a dar um salto. Os críticos, contudo, apontam que as propostas na mesa queriam vender tudo por um valor irrisório, o que não permitiria ao clube nem resolver suas pendências financeiras, e, ao mesmo tempo, levaria à perda definitiva do controle do futebol. Defendem outras formas de profissionalizar a gestão.

O Juventus tem origem operária, assim como o bairro da Mooca. Trabalhadores das primeiras indústrias de São Paulo reunidos para construir algo comum. Tem um estádio tombado, histórico, palco de grandes lances do futebol, uma torcida apaixonada e uma multidão de admiradores — inclusive entre os fãs dos times grandes da capital.