Fiscais ampliam interdição em Congonhas onde trabalhadora morreu atropelada

Todas as faixas de pedestres ao longo das pistas usadas por trabalhadores do aeroporto de Congonhas, na capital paulista, foram interditadas por auditores fiscais do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), nesta quarta (17), por risco de acidentes. O terminal é o segundo mais movimentado do país, com 22 milhões de passageiros ao ano, e é administrado pela concessionária espanhola Aena desde outubro passado.

No começo de abril, os auditores fiscais já haviam restringido o uso de um trecho da chamada Faixa A, localizada entre o terminal de passageiros e o pátio onde as aeronaves são estacionadas. No local, por onde também passam veículos transportando bagagens e outras cargas, uma funcionária terceirizada que atuava na limpeza de aeronaves morreu atropelada por um caminhão de combustíveis, em julho de 2023. Agora, além da Faixa A, as demais faixas também tiveram a circulação de transeuntes proibida.

"É uma ampliação da interdição. Realizamos uma nova inspeção e compreendemos que o problema era mais grave ainda", afirma Renato Bignami, um dos auditores da equipe do MTE responsável pela fiscalização. "A nossa orientação é para que a empresa realize o transporte desses trabalhadores pelos próprios fingers [plataformas por onde os passageiros embarcam no avião] ou por veículos automotores, de acordo com a legislação em vigor", complementa.