Em ato pró-Bolsonaro, selfie em escada com agradecimento a Musk custa R$ 5

Em meio ao ato em defesa de Jair Bolsonaro, na praia de Copacabana, neste domingo (21), subir em uma escada por um minuto para tirar uma selfie do alto com a multidão ao fundo ou uma foto do carro de som de onde eram feitos os discursos da nata do bolsonarismo custava R$ 5. O equipamento contava ainda com uma faixa de agradecimento a Elon Musk - em inglês, claro, que é para o bilionário dono do X/Twitter poder entender.

A "Escada da Democracia" foi instalada na avenida Atlântica, entre as ruas Bolívar e Xavier da Silveira. As instrucões eram simples: 1) entre na fila; 2) suba na escada; 3) tire sua foto; 4) tempo de um minuto. "Ajude nosso projeto pelo Brasil", diz a placa. Fez sucesso.

O QR da chave PIX leva ao nome de Carlos Alberto Sales do Nascimento. A coluna não conseguiu contato com ele até agora para que pudesse falar o tal projeto.