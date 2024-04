Anistia Internacional: polícias de 3 estados mataram quase 400 em 3 meses

A Polícia Militar do Rio disse que também "realiza ações integradas junto aos órgãos de segurança visando a redução dos índices de homicídio" no estado. A PM afirmou que "suas ações são planejadas com base em informações de inteligência, pautadas por critérios técnicos e pelo previsto na legislação" e que investe em tecnologia para mapear áreas instáveis.

De acordo com os dados compilados pelo Instituto de Segurança Pública (ISP), o indicador estratégico de Morte por Intervenção de Agente do Estado apresentou diminuição de 35% em 2023 com relação ao ano anterior. Este foi o menor índice para o acumulado desde 2015

Polícia Militar do Rio, em nota enviada ao UOL

Procurado, o governo da Bahia não comentou os dados da Anistia Internacional.

Violações de direitos humanos

Brasil teve 3,4 milhões de denúncias de violações de direitos humanos em 2023. O número representa um aumento de 41% em relação a 2022, quando houve cerca de 2 milhões de registros, segundo o relatório. Na conta da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos entram denúncias de racismo, assédio sexual e outras situações.

Continente americano é "uma das regiões mais perigosas para defensores de direitos humanos", diz relatório. De acordo com o texto, a região é especialmente hostil a negros, indígenas e mulheres que desempenham essa função, e as autoridades locais usam várias ferramentas para impedi-los de fazer seu trabalho.