Cobasi mostra que vida de bichos é só um negócio e prioriza salvar máquinas

O caso gerou ainda mais revolta nas redes sociais pelo fato de centenas de servidores públicos e voluntários estarem com água até o pescoço, contraindo leptospirose, para salvar animais domésticos ou de criação que ficaram ilhados por conta das cheias no Rio Grande do Sul. Tanto que a imagem do cavalo Caramelo, esperando resgate, por dias, em um telhado, acabou se transformando em ícone do impacto das mudanças climáticas no Brasil.

Se você tem tempo para salvar uma única coisa, é a vida que deve ser prioridade, sempre. Quem é tutor de um animal, como eu, sabe exatamente que, em caso de incêndio, por exemplo, a prioridade não é o notebook, mas os membros da família. Imaginava-se que uma pet shop teria o mesmo cuidado.

A missão da empresa, diga-se de passagem, não é o bem-estar animal e sim a mercantilização de nossa relação com animais. Diz o texto retirado do site da Cobasi: "Proporcionar aos apaixonados por animais uma experiência única de compras através da oferta de uma ampla linha de produtos de qualidade, atendimento solícito e especializado, ambiente confortável e descontraído, e preços extremamente competitivos".

Em comparação ao tamanho da tragédia que vive o Rio Grande do Sul, essa pequena crônica da desgraça brasileira deve ser rapidamente esquecida. Mas a reconstrução do estado precisa também lembrar que o capitalismo selvagem submete a vida ao seu valor de troca ou sua capacidade de dar lucro, e isso precisa mudar. As mortes dos animais não aconteceram por maldade de funcionários, mas porque obedeceram a uma lógica corporativa violenta que não deveria ter mais espaço na terceira década do século 21.